À Dakar, lors d’un débat avec le géopolitologue Pascal Boniface, le Premier ministre Ousmane Sonko a vigoureusement défendu la souveraineté démographique de l’Afrique. Insistant sur le rôle stratégique de la jeunesse, il a appelé à « refuser qu’on nous impose certaines politiques de limitation de natalité », érigeant la démographie en levier central de puissance et de développement.

Le géopolitologue français Pascal Boniface a animé, jeudi à Dakar, un débat avec le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, au Musée des Civilisations noires, autour du thème : « Entre autonomie et patriotisme, l’espace peut être réduit ». Une rencontre marquée par une prise de position forte du chef du gouvernement sur la souveraineté démographique de l’Afrique.

u cœur de son intervention, Ousmane Sonko a placé la question de la jeunesse comme un pilier incontournable de toute stratégie de souveraineté. « Cette souveraineté ne peut exister sans intégrer la question de la jeunesse », a-t-il affirmé, rappelant que l’Afrique demeure le continent le plus jeune au monde et le restera à l’horizon 2050. Pour lui, l’enjeu est clair : transformer ce potentiel en « dividende démographique » plutôt que de le laisser devenir « une bombe entre nos mains ».

Le Premier ministre a surtout mis en garde contre les politiques extérieures visant à freiner la croissance démographique africaine. « Il faut refuser qu’on nous impose certaines politiques de limitation de natalité », a-t-il martelé, dénonçant une perception erronée d’un continent supposément surpeuplé. À ses yeux, l’Afrique, avec ses 30 millions de km² pour environ 1,3 milliard d’habitants, reste largement sous-peuplée comparée à d’autres régions comme la Chine.

Dans un parallèle avec certains pays asiatiques, Ousmane Sonko a évoqué le risque de déclin démographique, citant notamment le Japon, confronté à une chute de sa population. Une situation qu’il présente comme un avertissement pour l’Afrique, appelée à valoriser son avantage démographique plutôt qu’à le restreindre.

Insistant sur la nécessité d’une stratégie proactive, il a conclu : « La jeunesse africaine n’est pas un problème à gérer, elle doit être une force à organiser. » Un message qui place la démographie au centre des enjeux de souveraineté, de développement et d’indépendance du continent.