L’ambassade de la République Islamique d’Iran au Sénégal a apporté son soutien aux déclarations du Premier ministre Ousmane Sonko. La représentation diplomatique estime que le chef du gouvernement sénégalais « adopte une position historique et met dans l’embarras les dirigeants des protectorats du monde arabe ! ».

Poursuivant son analyse, l’ambassade souligne que « Trump n’est pas un homme de paix, mais plutôt un homme qui déstabilise le monde » . Le tweet conclut en fustigeant le silence de certains pays :« Ici, je me tais en observant les dirigeants des pays arabes subir les formes les plus graves d’insultes de la part de Trump au quotidien, malgré toutes les concessions faites ! ».