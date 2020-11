Un camion-citerne Malien transportant 55.000 litres de Gasoil se renverse et explose

Un accident d’une rae violence est survenue sur la route nationale n°7 à hauteur de Niméniké, sur le virage après la bretelle du village de Badin. Un camion-citerne malien transportant 55.000 litres de gasoil en partance pour le Mali s’est renversé.

Du fait de la violence du choc, la citerne s’est détachée de la cabine et s’est renversée pour ensuite exploser. Le drame a eu lieu sur la route Sénégal-Mali, notamment au niveau du tronçon Tambacounda-Kédougou.

Il est exactement 13 heures lorsque ce camion-citerne Malien en provenance de Dakar pour la capitale Malienne se renverse sur le bas-côté gauche de la chaussée. Le choc est tellement violent que la citerne contenant 55.000 litres de gasoil s’est détachée de la cabine avant de se renverser.

La citerne finit par exploser, suivie d’un incendie. Son contenu, envahissant la chaussée, a également pris feu et la citerne compétemment calcinée. Le Chauffeur et l’apprenti sont sortis indemnes de cet accident.

Informés, les éléments de la gendarmerie de Kédougou et els éléments de la Compagnie d’incendie et de secours se sont déportés su les lieux pour maitriser le feu après le périmètre de sécurité mis en place par les pandores. Selon les premiers éléments de l’enquête, la vitesse excessive du gros porteur serait la cause de cet accident spectaculaire.