Diouwdé Diabé – Un convoi funèbre dérape et fait 2 morts

La tragédie s’est nouée dans les premières heures de la matinée. Vers 6h40, un convoi se rendant au village de Diouwdé Diabé pour l’enterrement d’une défunte rapatriée depuis Dakar a été brutalement stoppé par un accident.

Le véhicule conduit pour le compte du jeune Franco-Sénégalais Abdoulaye Yero Sarr a effectué plusieurs tonneaux après l’éclatement soudain d’un pneu. Deux passagers ont perdu la vie sur le coup. Le chauffeur et un autre occupant du véhicule, grièvement blessés, ont été rapidement évacués vers l’hôpital de Ndioum pour y recevoir des soins d’urgence.

La famille et les proches d’Abdoulaye Yero Sarr étaient réunis pour accompagner la dépouille de sa tante, décédée à Dakar, jusqu’à son village natal. C’est donc un double deuil qui frappe aujourd’hui la communauté de Diouwdé Diabé.