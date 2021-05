Tchad: l’appel à manifester de l’opposition contrarié par un important dispositif militaire

La coordination citoyenne Wakit Tama appelait, ce mercredi 19 mai, à de nouvelles marches pour exiger la démission du Conseil militaire de transition et dénoncer ce qu’ils appellent « l’ingérence négative de la France ». Des manifestations interdites par les autorités, qui ont mis en place un dispositif militaire pour le moins dissuasif.

Les habitants de Ndjamena se sont réveillés ce mercredi matin dans une ville totalement quadrillée par les forces de l’ordre. Et comme c’est le cas depuis la prise du pouvoir par le CMT, ce sont ceux qu’on appelle les « bérets rouges », c’est-à-dire des Forces spécialisées dans la guerre plutôt que le maintien de l’ordre qui ont été déployées dans la capitale, surtout dans le 6e, le 7e et le 9e arrondissement qui sont considérés comme des bastions de l’opposition.

Des témoins parlent de dizaines de Toyota militaires lourdement armées et stationnées aux principaux carrefours et ronds-points, alors que d’autres patrouillaient dès l’aube jusque dans les petites rues de Ndjamena. La société civile accuse aussi ces soldats de s’être introduits dans certaines concessions où ils auraient malmenés et arrêtés au moins quatre personnes.

source rfi