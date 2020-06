Transports et couvre-feu : Quand l’Etat cède à la pression populaire

C’est une reculade de plus faite par le gouvernement sénégalais dans la gestion de la pandémie de la Covid-19.

En effet, après une série de violentes manifestations, notamment à Touba, Tamba, Kaolack, Thiès et Diourbel, entre autres localités du pays, dénonçant ainsi le couvre-feu et les mesures de restriction dans le secteur du transport, l’Etat a mis la pédale douce.

Et c’est le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Aly Ngouille Ndiaye, qui passe à l’acte en annonçant, ce jeudi 4 juin, la reprise des transports urbains et interurbains sur toute l’étendue du territoire, l’aménagement du couvre-feu de 23 h à 5 h du matin, la réouverture des restaurants et des salles de sport et la reprise des réunions publiques.

Des mesures ‘’audacieuses’’ qui sont prises au moment où notre pays comptabilise quelque 4 021 cas positifs, dont 45 décès, dans un contexte de prolifération des cas communautaires, comme l’a révélé, quelques minutes avant lui, son collègue ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr.

A la place du «Restez chez vous» prôné par le président Macky Sall au début de la maladie, en début mars, avant d’inviter les Sénégalais à «apprendre à vivre en présence du virus», son ministre des Transports terrestres, Oumar Youm, décrète le ’’Restons vigilants !’’.