Tchad : 25 ans de prison requis contre Succès Masra

Le procès des événements de Mandakao a repris ce vendredi pour son troisième jour. L’État tchadien réclame 5 milliards de F CFA de dommages et intérêts et la confiscation des biens de l’opposant Succès Masra, ancien Premier ministre et chef du parti Les Transformateurs.

Poursuivi pour « diffusion de messages à caractère raciste et xénophobe », « assassinat » et « association de malfaiteurs », il encourt 25 ans de prison ferme, peine également requise contre une soixantaine de co-accusés. Le Parquet demande en revanche l’acquittement au bénéfice du doute pour neuf autres prévenus.