Diass – Le nouveau-né meurt dans un seau, sa mère « ne savait pas « qu’elle était…

Le 17 décembre 2024, à Diass, un nouveau-né de sexe féminin a été découvert dans des buissons, aux abords d’une mosquée. Placé dans un seau, le bébé serait resté exposé de 7 h à 19 h avant d’être retrouvé par des talibés. Transporté en urgence à l’hôpital, il succombera quelques heures plus tard. Le drame avait profondément bouleversé les habitants du quartier.

Parmi les témoins présents ce jour-là, S. S. Dione, frère de l’accusée, a été saisi d’un pressentiment. Convaincu que le nourrisson pouvait être l’enfant de sa sœur, il s’est rendu à son domicile pour lui demander de se dénoncer aux autorités. À la barre, A. Dione, née en 1992, affirme que son frère ignorait sa grossesse. « Il m’a trouvée alitée ce jour-là et en a déduit que l’enfant découvert était le mien », explique-t-elle.

Poursuivie pour délaissement d’enfant dans un lieu solitaire ayant entraîné la mort, l’accusée invoque un déni de grossesse. Elle soutient ne pas avoir su qu’elle était enceinte, affirmant avoir continué à avoir ses règles durant plusieurs mois. « Je pensais que j’avais des douleurs liées à des fibromes. Quand le bébé est sorti, il a pleuré. Je l’ai mis dans un seau, puis je l’ai déposé vers 8 h aux abords de la mosquée. Je ne savais même pas si c’était un garçon ou une fille. Je regrette mon acte », déclare-t-elle, ajoutant qu’elle espérait que quelqu’un recueille l’enfant.

Le procureur, de son côté, rejette la thèse de l’ignorance. Pour le ministère public, les faits traduisent une volonté délibérée. « Lorsqu’une femme accouche et que l’enfant meurt, cela peut relever de l’accident. Mais dissimuler sa grossesse, accoucher en secret et abandonner un nouveau-né dans un lieu isolé relève d’une intention criminelle », soutient le magistrat, qualifiant les faits de meurtre volontaire avant de requérir une peine de 10 ans de réclusion.

La défense, assurée par Me Mouhamed Fadel Fall, plaide la fragilité de sa cliente. « Ce n’est pas une personne malveillante. Elle est vulnérable, ignorante et a été abandonnée par le père de l’enfant, qui n’a jamais assumé ses responsabilités », argue l’avocat. Reconnaissant la gravité des faits, la défense a demandé une requalification en mise en danger de la vie d’autrui et non-assistance à personne en danger, soulignant que l’enfant était encore en vie au moment de sa découverte. Au terme des délibérations, A. Dione a finalement été condamnée à une peine de cinq ans de prison ferme