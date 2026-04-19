Parricide – Pour « sauver son âme », il transperce la gorge de son père

Un drame familial d’une rare violence s’est produit le 17 novembre 2020 à Sandiara. Ce jour-là, à Sinthiou-Godaguène, D. Sène a ôté la vie à son père, L. Sène, dans des circonstances particulièrement troublantes.

Selon les éléments du dossier, l’accusé aurait porté un violent coup à la tête de son père avant de lui transpercer la gorge avec une barre de fer. Lors de l’enquête, il a affirmé avoir agi sous l’emprise d’une conviction étrange, déclarant que son père « voulait s’emparer de son âme ».

La famille de D. Sène soutient que celui-ci souffre de troubles psychiques. Toutefois, le médecin ayant examiné l’accusé a conclu que, malgré ses troubles psychiatriques, il était conscient de ses actes au moment des faits.

Une audience marquée par des réponses confuses

La présidente de la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Mbour a fait preuve de patience et de perspicacité pour tenter de comprendre les motivations de l’accusé. Interrogé sur la localisation de son père, Daouda Sène a répondu ne pas savoir « où il est ni ce qui s’est passé ». À la question directe sur les raisons du meurtre, il a déclaré : « C’est ça qui est bizarre jusqu’à présent dans ma tête. Il était mon ami ».

Évoquant sa relation avec la victime, il a insisté sur leur proximité et leur profonde amitié. « C’est mon père qui était le plus mon ami. Ce qu’il pouvait faire pour moi, personne ne le peut », explique D. Sène. Questionné également sur ses croyances, notamment liées à l’anthropophagie, il a affirmé ne pas y croire, tout en attribuant son geste à « la volonté divine ». Il a toutefois exprimé des regrets : « Je ne souhaite pas le refaire », dit-il à la présidente.

Le procureur de la République, tout en demandant des circonstances atténuantes à la chambre, a requis une peine de 10 ans de réclusion criminelle.

La défense, assurée par Me Elimane Amar Kane, a insisté sur l’état mental de l’accusé. « Quel esprit sain peut se permettre de tuer son père ? », demande la robe noire. L’avocat a également rappelé les conclusions médicales selon lesquelles D. Sène représente un danger pour lui-même et pour autrui. Le rapport préconise son internement dans un centre spécialisé afin qu’il puisse bénéficier de soins adaptés.

Le délibéré de cette affaire est fixé au 15 mai prochain.