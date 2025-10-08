Renforcement de la coopération entre le Sénégal et le Tchad : le Premier ministre Ousmane Sonko reçoit le Dr Tom Erdimï

Le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, a reçu en audience, ce mercredi 8 octobre 2025, le Dr Tom Erdimï, ministre d’État, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Formation professionnelle de la République du Tchad.

Le responsable tchadien était porteur d’un message du Chef du Gouvernement de son pays à son homologue sénégalais. Les échanges ont principalement porté sur les perspectives de renforcement de la coopération bilatérale entre Dakar et N’Djamena, notamment dans les domaines de l’éducation, de la recherche et de la formation professionnelle.

Le Dr Tom Erdimï séjourne à Dakar dans le cadre de la deuxième édition du Forum d’investissement “Invest in Senegal – FII Sénégal 2025”, qui réunit de nombreux décideurs politiques, économiques et institutionnels autour des opportunités d’investissement sur le continent.