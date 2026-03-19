Tchad: 17 morts dans une attaque de drone venue du Soudan

Un drone en provenance du Soudan a fait 17 morts lorsqu’il a bombardé mercredi soir la ville frontalière de Tiné, dans l’est du Tchad, selon un bilan du gouvernement tchadien publié jeudi.

“En dépit des différents avertissements adressés avec fermeté aux différents belligérants dans le conflit soudanais et la fermeture de la frontière entre les deux pays, la localité de Tiné (…) a été une nouvelle fois la cible d’une attaque au drone” mercredi, a déclaré le porte-parole du gouvernement tchadien, Gassim Chérif Mahamat, jeudi dans un communiqué.

“Cette énième agression d’une extrême gravité a causé la mort de 17 de nos compatriotes et fait plusieurs blessés”, indique le texte.

Mercredi soir, une source militaire avait indiqué à l’AFP qu’une attaque d’un “drone de FSR” en provenance du Soudan avait causé la mort de 16 personnes à Tiné.

Le conflit au Soudan oppose depuis avril 2023 les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) à l’armée soudanaise.

Les FSR ont nié jeudi, sur le réseau social Telegram, être à l’origine de l’attaque à Tiné, en rejetant la responsabilité sur l’armée soudanaise.

– Frontière poreuse –

La guerre au Soudan continue de déborder au Tchad, dont le gouvernement a décidé fin février de fermer sa frontière après des “incursions répétées” de groupes armés impliqués dans ce conflit.

Le président tchadien Mahamat Idriss Déby a convoqué dans la nuit de mercredi à jeudi un conseil de défense et de sécurité et ordonné à son armée de “riposter à compter de cette nuit à toute attaque provenant du Soudan”, selon une publication de la présidence sur les réseaux sociaux.

“Le Tchad qui fait preuve d’une solidarité exemplaire depuis le début de la crise soudanaise ne doit pas devenir un terrain d’extension du conflit”, a condamné la représentation des Nations Unies au Tchad jeudi dans un communiqué.

Une roquette envoyée depuis le Soudan avait causé des dégradations fin février à Tiné, où 15 militaires et huit civils avaient déjà perdu la vie en raison du conflit depuis fin décembre, selon un décompte de l’AFP.

Le Darfour, vaste région de l’ouest du Soudan qui jouxte la frontière tchadienne, est presque entièrement contrôlé par les paramilitaires du FSR depuis qu’ils ont pris la ville d’El-Facher en octobre. Le 21 février, ils ont revendiqué la prise de la ville frontalière de Tina, jumelle soudanaise de Tiné au Tchad, dont elle n’est séparée que par l’étroit lit d’un cours d’eau le plus souvent asséché.

Longue de près de 1.400 kilomètres et située dans une région désertique, la frontière entre le Tchad et le Soudan demeure poreuse et difficile à contrôler.

Au Soudan, la guerre civile a fait plusieurs dizaines de milliers de morts et déplacé plus de 12 millions de personnes, dont près d’un million se sont réfugiées au Tchad, selon l’ONU.