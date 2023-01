Présidentielle 2024 : ce que les candidats ont derrière la tête….

À un peu plus d’un an de la Présidentielle 2024, pas moins de sept candidatures ont été déjà enregistrées. Ousmane Sonko de Pastef a ouvert le bal en août dernier. Suivront, dans le désordre, Malick Gackou (Grand parti), Dr Abdourahmane Diouf (Awalé), Bougane Guèye Danny (Gueum sa bop), Mimi Touré (Mimi 2024), Boubacar Camara (PCS/Jengu Tabax) et Khalifa Sall (Taxawu Senegaal). Si certaines de ces déclarations d’intention sont jugées «sérieuses» d’autres sont considérées comme «opportunistes».

«C’est tout à fait normal de voir que les leaders des différentes entités se déclarent», a lancé l’analyste politique Hamidou Hann dans Le Soleil, qui s’est penché sur le sujet dans son édition de mardi.

Ce dernier s’est empressé d’ajouter : «On verra aussi des candidatures farfelues parce que ce sont des positionnements, des postures politiques qui motivent un peu les individus qui se déclarent candidats pour un peu monnayer leur ralliement dans les grandes coalitions qui vont se structurer.»

L’enseignant-chercheur en sociologie politique Ibou Sané abonde dans le même sens. Il dit : «La majorité d’entre eux n’ont pas de base. C’est un peu de la mégalomanie. Ils annoncent leur candidature et, à la fin, ils se retirent. Ils nous ont habitués à ça.»

D’autant qu’il a le filtre des parrainages contre lequel échoue souvent les candidatures ces dernières années. Malick Gackou et Bougane Guèye Danny en avaient fait les frais lors de la Présidentielle 2019. «Le parrainage va freiner beaucoup de candidats déclarés, surtout pour des candidats qui n’ont aucune assise nationale, qui sont parfois d’illustres inconnus, tranche Hamidou Hann. La collecte de parrains est un travail sérieux qui demande de la rigueur et de l’organisation. Ce qui n’est pas le fort des hommes politiques sénégalais et des appareils politiques de manière générale.»

Pour participer à la Présidentielle 2024, les candidats à la candidature doivent réunir 53 457 parrainages au minimum et 66 820 au maximum.