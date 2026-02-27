Ndogou au Palais : le député de Pastef Cheikh Omar Bamba Diop décline l’invitation présidentielle

Le député Cheikh Omar Bamba Diop a annoncé qu’il ne répondra pas à l’invitation du président de la République pour un ndogou au Palais. Dans une déclaration rendue publique, le parlementaire motive sa décision par « un choix clair et assumé », invoquant sa loyauté envers Ousmane Sonko, président du parti PASTEF, ainsi que sa fidélité au projet politique défendu devant les électeurs.

Selon lui, le projet pour lequel ses camarades et lui « se sont battus, parfois au prix de lourds sacrifices », ne saurait être dévoyé. Il estime que, depuis l’élection de Bassirou Diomaye Faye, certaines orientations prises marquent une rupture avec la trajectoire initialement tracée.

Le député évoque notamment ce qu’il qualifie de « désaveu public » de leur leader ainsi que la mise en place d’une coalition incluant des acteurs qui, par le passé, se sont opposés à leur projet politique. Une évolution qu’il considère comme une « inflexion majeure » qu’il ne peut cautionner.

Dans son texte, Cheikh Omar Bamba Diop rejette toute « ambiguïté politique », estimant qu’il n’est pas possible de s’inscrire simultanément dans une coalition personnelle et de demeurer au sein du PASTEF sans clarification préalable. Il affirme également refuser d’être « instrumentalisé » pour légitimer une orientation qu’il juge éloignée des engagements pris devant le peuple sénégalais.

Le parlementaire conclut en soulignant que sa position est guidée par « la cohérence, la loyauté et le respect du mandat » confié par les citoyens.