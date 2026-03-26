Marie Khone Faye à New York : Ce qu’elle a dit aux Premières Dames du monde entier

La Première Dame du Sénégal, Marie Khone Faye, a partagé sur ses réseaux sociaux son intervention lors du sommet « Fostering the Future Together », une rencontre portée par Madame Melania Trump, Première Dame des États-Unis, réunissant des Premières Dames venues du monde entier.

Dans son message, elle a affirmé que « le numérique et l’intelligence artificielle sont des leviers d’équité et de transformation sociale », insistant sur leur rôle déterminant dans l’éducation et la scolarisation des enfants.

Elle a également mis en avant les avancées du Sénégal en matière d’éducation numérique, notamment la formation des enseignants, la production de contenus en langues nationales et l’émergence de solutions innovantes portées par la jeunesse sénégalaise.

Enfin, Marie Khone Faye a plaidé pour l’équité dans l’accès aux technologies innovantes, en particulier pour les enfants en situation de handicap, afin de garantir une véritable inclusion et offrir à chaque enfant les mêmes chances d’accéder au savoir.