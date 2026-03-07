Diomaye Faye : « Si j’avais misé sur le récépissé de Pastef, je ne serais pas candidat »

Bassirou Diomaye Faye n’entend pas laisser la coalition Diomaye Président se muer en simple vitrine. Dans une déclaration au ton volontariste, le chef de l’État a tenu à rappeler l’exigence qui s’impose désormais à ses alliés : une coalition qui soutient l’action du président ne peut pas être atone. Sous-entendu, le temps de la mobilisation de façade est révolu.

Revenant sur les obstacles rencontrés durant la période pré-électorale, le président a longuement évoqué la dissolution de sa formation d’origine par décret le 31 juillet 2023. Cette décision administrative avait plongé le mouvement dans une impasse juridique totale. « La vérité est que Pastef n’existait plus. Le parti a été dissous par décret le 31 juillet 2023. Mais il a renaît de ses cendres après mon élection », a expliqué Bassirou Diomaye Faye pour justifier l’ingénierie politique déployée à l’époque.

Faute de base légale pour sa propre formation, le candidat de l’époque avait dû s’appuyer sur la solidarité d’autres forces politiques. Le chef de l’État a tenu à saluer la loyauté des responsables qui ont facilité sa marche vers la présidence. « Des hommes nous ont prêté leur récépissé et ont cheminé avec nous », a-t-il rappelé, soulignant que ces alliances stratégiques ont été le socle de la victoire finale, sans pour autant diluer son identité politique originelle.