Can 2019 : Riyad MAHREZ, capitaine de l’équipe de l’Algérie : «Mon face à face avec Sadio Mané, ça sera un très beau match»

Après être sortis victorieux successivement et sur le même score (2-0) de la Tanzanie et du Kenya, le Sénégal et l’Algérie vont s’affronter ce jeudi pour le compte de la seconde journée de la poule C. Le capitaine des Fennecs Riyad Mahrez avertit.

Avec un même nombre de points et de buts, le Sénégal et l’Algérie se retrouvent en tête-à-tête, après-demain jeudi à 17h. Cette égalité parfaite donne un air de finale aux retrouvailles entre Lions et Fennecs, après 2017. A propos de ce match de la deuxième journée du groupe C, le capitaine des Fennecs, Riyad Mahrez, a laissé entendre que Sadio Mané aura du pain sur la planche.

«Mon face à face avec Sadio Mané, jeudi, ça sera un très beau match. On va essayer de faire le travail Inch’Allah», lit-on sur les échos. «Nous allons tout donner, ça sera un match différent», ajoute-t-il.

L’ancien joueur de Leicester City appelle leurs supporters à venir très nombreux pousser les verts face aux Lions «On est la première nation étrangère qui a eu ce nombre de supporters durant un match de la Can. On espère qu’ils viendront encore plus nombreux face au Sénégal. Notre fierté, c’est de leur donner la joie et qu’ils continuent de nous supporter».