Alioune Tine et son groupe deviennent des serpents à double tête avec des paradoxes extraordinaires (par Wade Magued)

PREMIERE TETE EN 2012, SUSPENSION DE LA PARTICIPATION DE HAROUNA SY A UNE MISSION AU DARFOUR : LA LETTRE QUI A FAIT RECULER L’ONU

La Raddho, Amnesty et la Ligue sénégalaise des droits humains avaient considéré que le passé du commissaire HAROUNA SY ne devrait pas lui permettre de participer à cette œuvre dans une région comme le Darfour, qui doit rompre de façon définitive avec la violence». Cette plaidoirie a dû convaincre les autorités onusiennes à renoncer aux services d’un des plus célèbres policiers du Sénégal.

DEUXIEME TETE

EN 2026, DIRECTEUR DE CAMPAGNE.

Quatorze ans après, Alioune Tine renie tous ses principes d’hier en devenant, tristement, un inconditionnel directeur de campagne du Pr Macky Sall pour le poste de secrétaire général des nations unies.

Et pourtant, le commissaire Harouna Sy est, aussi, un sénégalais comme le Pr Macky Sall

CONCLUSION

Comment Mr MACKY SALL peut-il prétendre être secrétaire général des nations unis, encore comment ALIOUNE TINE et son groupe

peuvent-il soutenir sa candidature, alors que dans un passé récent lui-même et son gouvernement avaient catégoriquement refusé d’appliquer les directives des nations unies par rapport à la révision du procès de Mr ABDOU MEISSA KARIM WADE, allant même jusqu’à relever le magistrat Moustapha Ka et Mr Samba N’diaye Seck de leurs fonctions pour avoir pris des engagements en faveur de la réhabilitation de Mr MEISSA Karim Wade lors d’une délégation au Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies.

Quel paradoxe !

M. Wade Magued doyen

Pdt MPCD Sénégal rek