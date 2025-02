Moustapha TALL vs SGBS : au cœur d’un scandale bancaire et d’une quête de justice au Sénégal

Moustapha TALL, entrepreneur sénégalais, expose un différend complexe avec la SGBS (Société Générale de Banques au Sénégal), qu’il accuse d’abus institutionnels, de pratiques arbitraires et de décisions judiciaires controversées.

Ce conflit trouve ses origines dans une relation commerciale entamée en 1980 et perturbée en 2004 par des accusations de fausses déclarations et d’irrégularités sur des crédits, ayant, selon lui, causé un déficit de 1,5 milliard FCFA. Cette situation s’est aggravée avec la crise économique de 2008 et des décisions judiciaires contestées, entraînant des pertes évaluées à 5,8 milliards FCFA. Malgré une tentative de restructuration bancaire en 2011, tardive selon lui, les différends persistent. Moustapha TALL dénonce également une vente illégale d’actifs et un manque de transparence, qu’il lie à un système qu’il perçoit comme favorisant les grandes institutions au détriment des entrepreneurs locaux. Face à ce qu’il considère comme une injustice systémique, Moustapha TALL appelle à une réforme profonde du système bancaire et judiciaire au Sénégal. Il milite pour une justice équitable et des pratiques bancaires transparentes, indispensables pour protéger les entreprises nationales et rétablir la confiance entre les acteurs économiques et les institutions. Ce combat dépasse son cas personnel : il s’inscrit dans une quête plus large pour une économie sénégalaise juste, résiliente et inclusive.