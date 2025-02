Affaire Adji Sarr: Maman Ba, la deuxième masseuse de sweet beauty brise le silence et...

Témoin oculaire et auditif de la rencontre entre Ousmane Sonko et Adji Sarr au salon de massage sweet beauty, Aissata Ba plus connue sous le nom de Maman a décidé, après 4 ans, de briser le silence sur la tournure et la succession des faits qui se sont produits sous ses yeux et dont la suite de l’histoire à causé plusieurs blessés, des morts et failli mettre le Sénégal au bord du chaos total entre février et mars 2021.

La native du village de Ndangane Campement, localité située dans la région de Fatick a choisi Kewoulo tv pour confesser toute l’amertume, le stresse, les secrets et le mal qui la ronge depuis quatre bonnes années. L’amie intime et collègue de travail de Adji Sarr en a révélé que, c’est la dernière nommée qui l’aurait contacté par appel téléphonique pour l’informer de la disponibilité du poste à Dakar. Elle déclare que c’est le lendemain qu’elle a rejoint Dakar après avoir discuté avec sa maman qui l’a accordé la permission.

Maman Ba d’ajouter pour parler de la fameuse venue de Ousmane Sonko, qu’elle se trouvaient elle et sa copine dans la salle à l’absence de leur patronne et se connectant à leur téléphone quand la porte sonna. Elle affirme que concentrées sur leur appareil, elles se renvoyaient à tour de rôle l’ordre d’aller ouvrir et que c’est elle qui finalement levée. Mademoiselle Ba à l’époque explique qu’elle ignorait l’identité du client qui venait d’entrer et que c’est Adji qui lui avait comprendre que c’était Ousmane Sonko. Poursuivant sa narration, notre interlocuteur de signaler que leur client avait demandé un massage à quatre mains. Une commande qui fut exécutée jusqu’à presque la fin avant que Adji ne l’ai donné ordre de quitter la salle et de la laisser seule avec Ousmane Sonko. Elle précise que le moment d’intimité entre Adji et Sonko n’a pas duré plus de 5 minutes. Que Adji Sarr serait sortie enthousiaste et l’aurait offert un billet de dix milles.

La seconde employée de Ndèye Khady Ndiaye de soutenir que c’est plus tard que sa collègue, Adji l’a soufflé quelle était en ceinte et qu’elle devait aller répondre à une convocation de sa Tante. À la demande de la preuve de la présumée grossesse, Ba de soutenir que sa copine l’aurait un papier carton comme preuve de test. Maman d’affirmer que son amie serait après cette conversation, partie vite et n’être revenue que des heures après et ce, pour la dire qu’elle repartait avec des gens venus la chercher à bord d’un véhicule de couleur noir.

Poursuivant sa confession au micro de kewoulo, notre interlocutrice d’affirmer sans réserve qu’il n’y a eu jamais de viol et s’il a gardé le silence depuis tout ce temps, c’est parce qu’il y avait trop de polémiques et que la tension était vive et palpable. Maman d’expliquer qu’elle a subi des pressions et menaces de toutes sortes mais que sa foi et sa dignité n’ont jamais vacillées.

Elle a pour terminer, fait savoir que sa copine l’aurait, au cours d’une conversation téléphonique pendant que le procès battait son plein qu’elle serait une fois fois que tout sera terminé, fière d’elle.

Maman Ba n’a pas aussi manqué de saisir l’occasion pour déplorer les propos de Me El Adji Diouf qui lui aurait traité de tous les noms d’oiseaux voir même de pute. Elle a pour terminer, rappeler que sa connaissance et son amitié avec Adji Sarr remonte depuis leur enfance est que celle serait née de la fréquentation et l’amitié qu’enteraient leurs deux mamans.

https://youtu.be/IGmu6dY3jEs?si=pPXQx9FTrolrewiI