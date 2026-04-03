Justice : Cheikh Mbacké Gadiaga réclame 1 milliard de FCFA à Délégué Amar et Dj Ives

Le tribunal correctionnel de Dakar a examiné, ce 2 avril 2026, la plainte du PDG du groupe « Le Verdict ». En cause : des propos jugés outrageants impliquant les plus hautes autorités de l’État et leurs proches. Le procès est renvoyé au 21 mai prochain.

Le paysage médiatique sénégalais est à nouveau secoué par une affaire de diffamation à forte résonance politique. Cheikh Mbacké Gadiaga, patron du groupe de presse « Le Verdict », a décidé de porter le fer sur le terrain judiciaire contre le chroniqueur Délégué Amar (Modou Mamoune Amar) et l’animateur de la 7tv, Ibrahima Ba alias Dj Ives.

Des accusations aux lourdes conséquences

L’affaire remonte à 2025. Lors d’une émission sur la 7tv, relayée ensuite sur TikTok, Délégué Amar aurait prêté à Cheikh Mbacké Gadiaga des propos insultants envers l’épouse du Premier ministre, Mme Anna Diamanka Sonko, qualifiée de « voyou ». Le chroniqueur l’accusait également d’avoir tenu des propos désobligeants à l’endroit du Président Bassirou Diomaye Faye et de son Premier ministre Ousmane Sonko.

Pire encore, selon le plaignant, Délégué Amar aurait affirmé lors d’une autre intervention sur le site « Sans Limites » que M. Gadiaga traitait la mère d’Ousmane Sonko d’« anthropophage » et qu’il soutenait Adji Sarr. Des allégations que le PDG du « Verdict » juge « graves, mensongères et attentatoires à son honneur ».

1 milliard de FCFA et la contrainte par corps

À l’audience de ce 2 avril, seul l’animateur Dj Ives, poursuivi pour complicité, s’est présenté à la barre. Délégué Amar, le principal prévenu, a brillé par son absence.

L’avocat de la partie civile, Me Maguette Sène, n’a pas mâché ses mots. Il réclame

1 milliard de FCFA de dommages et intérêts ;

L’exécution provisoire des condamnations malgré tout appel ;

La contrainte par corps au maximum pour les prévenus.

Un renvoi pour formalités

Le juge a finalement renvoyé le dossier au 21 mai 2026. Ce délai doit permettre le paiement de la consignation fixée à 50 000 FCFA, une étape procédurale nécessaire avant l’ouverture des débats au fond.

Cette affaire illustre une fois de plus la tension croissante entre la liberté de ton des chroniqueurs sur le web et la protection de la réputation des acteurs du débat public. Elle sera suivie de près par les observateurs, compte tenu de l’importance des sommes réclamées et de la sensibilité des noms cités.