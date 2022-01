Macron : « C’est en Afrique que se joue (…) notre avenir »

L’avenir de la France en particulier, celui de l’Europe en général dépend en grande partie de l’Afrique. L’aveu est du président français Emmanuel Macron dans son discours hier devant le parlement européen pour décliner les grandes lignes de la présidence française de cette institution.

« C’est en Afrique que se joue une partie du bouleversement du monde, une partie de l’avenir de ce continent et de sa jeunesse, mais de notre avenir », a-t-il déclaré. Si l’on en croit Macron, l’Europe doit impérativement proposer ‘’une nouvelle alliance’’ à l’Afrique, car les destins entre les deux continents, dit-il, sont liés, surtout par les migrations. Un phénomène dont il invite à réfléchir sur les causes profondes.

En outre, Macron annonce 700 millions de doses de vaccins contre le covid pour le continent d’ici juin et un « new deal économique et financier (…) avec des propositions d’investissement très concrètes ».