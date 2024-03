Gouy Gui : “Ce qui est sûr c’est que je ne perdrai pas contre Ada Fass”

Adversaire de Ada Fass le 7 juillet, Gouy Gui a évoqué l’importance de ce combat dans sa carrière qui est aux oubliettes depuis quelques temps. Le chef de file de l’écurie Mor Fadam a promis de corriger le phénomène de la médina.

“Je n’ai pas accepté d’affronter Ada Fass pour chercher la facilité. J’ai pris ce combat parce qu’on y an mis le prix mais aussi parce que Ada a le vent en poupe et battre sera donc une grosse performance. Ce qui est sûr c’est que je ne perdrai pas contre Ada Fass. Je suis même sûr de gagner et je vais même le corriger. On va se rendre coup pour coup” a-t-il déclaré sur Albourakh TV.