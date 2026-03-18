Retrait du titre de Champion d’Afrique 2025 : Le gouvernement du Sénégal réagit officiellement

Par la voix de Marie Rose Khady Fatou Faye, Secrétaire d’État et Porte-parole du Gouvernement, la République du Sénégal a publié un communiqué en réaction à la décision du jury d’appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) de réattribuer le titre de la CAN 2025 au Maroc.

Une décision jugée illégale et injuste

Le gouvernement exprime sa « vive consternation » face à une décision qu’il qualifie :

– Illégale et injuste : Dakar estime que le jury d’appel a procédé à une interprétation manifestement erronée du règlement.

– Contraires à l’éthique sportive : Le communiqué rappelle que le titre a été acquis sur le terrain, dans le respect des règles du jeu, et que cette remise en cause porte atteinte aux principes d’équité et de « vérité du terrain ».

Face à ce qu’il considère comme une « tentative de dépossession injustifiée », le Sénégal annonce une riposte sur les plans judiciaire et institutionnel :

– Demande d’ouverture d’une enquête indépendante sur des soupçons de corruption au sein de la CAF.

– Recours devant toutes les instances compétentes, y compris le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), afin de rétablir la primauté du résultat sportif.

Le communiqué prend une tournure plus politique en évoquant les conséquences humaines de la finale :

– Le gouvernement réaffirme sa solidarité envers les Sénégalais détenus au Maroc à la suite des incidents survenus.

– Il assure une mobilisation totale pour obtenir une issue rapide et favorable pour ces ressortissants.

Une position ferme et inflexible

« Le Sénégal demeurera résolu, vigilant et inflexible dans la défense des droits de la sélection nationale et dans la restauration de l’honneur du sport africain », conclut le communiqué.