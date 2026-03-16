Session du Conseil national : ce que PASTEF a décidé pour l’avenir du parti

Le Conseil national de PASTEF–Les Patriotes s’est réuni en session ordinaire ce dimanche 15 mars 2026 à Dakar, sous la présidence effective du leader du parti, Ousmane Sonko. Cette rencontre a principalement porté sur la convocation et l’organisation du premier congrès du parti, une étape jugée déterminante dans la structuration et l’institutionnalisation de la formation politique.

Dans un communiqué publié à l’issue de la réunion, le Conseil national indique que ce congrès marquera une nouvelle phase dans la vie de l’organisation politique fondée il y a plus d’une décennie. Selon le document, cette rencontre intervient « après douze années d’existence marquées par l’endurance, le sacrifice et le triomphe des idées patriotiques ».

À l’issue des délibérations, les membres du Conseil national ont officiellement validé la tenue du premier congrès national du parti. « Le Conseil national a officiellement validé la tenue du 1er congrès national de PASTEF–Les Patriotes, qui se déroulera le samedi 6 juin 2026 à Dakar », précise le communiqué.

Cette rencontre constituera, selon les responsables du parti, un moment majeur de la vie interne de la formation politique. « Cet événement constituera le point d’orgue de la vie démocratique de notre organisation », souligne le texte.

Le congrès aura notamment pour mission d’élire le président du parti et de définir les grandes orientations politiques pour les années à venir. Les responsables précisent que cette rencontre devra permettre « l’élection du président du parti et l’adoption des orientations politiques majeures qui guideront l’action du parti pour les six prochaines années, afin de soutenir durablement la transformation systémique du Sénégal dans une Afrique unie, libre et prospère ».

Pour assurer une organisation efficace de cet événement, le Conseil national a confié plusieurs responsabilités aux structures internes du parti. Ainsi, la Haute Autorité de régulation du parti (HARP) sera chargée d’organiser l’élection du président du parti.

Par ailleurs, le président du parti et le Bureau politique national ont été habilités à mettre en place les différents comités préparatoires du congrès. Ces structures auront pour mission d’assurer la rédaction des textes d’orientation politique et doctrinale, la gestion de la logistique ainsi que la mobilisation des militants au niveau national et international.

Les comités auront également pour tâche de procéder à la revue des textes fondamentaux du parti, notamment les statuts, le règlement intérieur et la charte des élections.

Dans cette perspective, le Conseil national a lancé un appel à la mobilisation de l’ensemble des militants. « Le Conseil national invite tous les militants à faire de ce rendez-vous du 6 juin 2026 un succès éclatant et un moment historique de consécration du “Don de soi pour la Patrie” », peut-on lire dans le communiqué.

Au cours de la réunion, les membres du Conseil national ont également été informés de plusieurs autres chantiers en cours au sein du parti. Il s’agit notamment de l’installation de la Commission nationale de placement des cartes (CNPC), de la présentation du nouveau format des cartes de membre ainsi que de la maquette du futur siège du parti.

Les responsables ont également pris connaissance des conclusions de la réunion des leaders de la coalition APTE tenue le 14 mars 2026, ainsi que des mesures engagées en vue de la préparation des prochaines élections territoriales.

Le président du parti, Ousmane Sonko, a appelé les responsables et militants à renforcer leur engagement politique et leur cohésion interne. Il les a notamment exhortés « à intensifier le travail militant et à renforcer la fraternité, l’unité et la discipline au service du projet de transformation nationale et de révolution citoyenne ».