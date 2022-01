Au moment où les candidats à la mairie sillonnent les quartiers de leur localité pour faire part de leur programme, Cheikh Gueye, candidat sortant à la mairie de Dieuppeul Derklé, a choisi plutôt de répondre à ses adversaires qui l’accusent de faire un travail insuffisant au niveau de la commune. En conférence de presse le lundi 17 janvier, le candidat de la coalition Yewi Askan Wi a fait le point sur ses réalisations et présenté également ses projets futures pour la commune.

Pour le maire sortant, Cheikh Gueye, “c’est une obligation de présenter le bilan des travaux réalisés au niveau de la commune.” Depuis 2014, date à laquelle il a été porté à la tête de la commune, le maire et son équipe ont tant bien que mal réalisé des actions qui ont permis d’enclencher des changements dans les quartiers, malgré le contexte politique marqué par une hostilité gratuite et insensée du pouvoir central à leur égard.

Selon Cheikh Gueye, son programme axé sur 10 priorités pour la commune de Dieupeul-Derklé qui a permis le pavage des rues; la réalisation des places publiques, des écoles et lieux de cultes, à la réhabilitation et le revêtement de la voirie avec l’appuie de la ville de Dakar, l’amélioration et l’extension des éclairages publics, l’extension et la rénovation du poste de santé, de certains terrains de football, la création d’emploi pour les jeunes, l’aide sociale pendant les fêtes religieuses et entre autres réalisations qui ont amélioré le cadre de vie des populations.

Afin de poursuivre ses réalisations, le maire sortant a lancé un appel aux populations de Dieupeul-Derklé de le soutenir lors des prochaines élections, même si par ailleurs il fustige le comportement de ses adversaires qui tend parfois à ternir son image.