Lybie: Le gros salaire de Aliou Cissé dévoilé au grand public

Arrivée en Libye dimanche, Aliou Cissé devient le deuxième entraîneur le mieux payé du continent. Source A, reprenant Afrik-Foot, annonce un contrat XXL, nettement supérieur à ses émoluments sur le banc des Lions du Sénégal de mars 2015 à octobre 2024.

Après son renouvellement de contrat paraphé en 2022 assorti d’une revalorisation salariale, l’ancien international sénégalais reconverti entraîneur percevait un peu plus de 30 millions de francs Cfa, d’après la source. Celle-ci estime que sur le banc libyen, il gagne 19 millions 678 mille 710 F Cfa de plus, soit 49 millions 852 mille 732 F Cfa, actuellement.

Le journal affirme que le technicien sénégalais surpasse Marc Brys, Walid Regragui, Emerse Faé ou encore Hugo Broos, aux commandes respectivement des sélections du Cameroun, du Maroc, de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique du Sud.

Deuxième au classement, «Aliou Cissé reste à bonne distance du Suisso-Bosnien Vladimir Petkovic». En poste en Algérie, ce dernier a «le plus gros salaire» avec 135 000 euros, soit plus de 88 millions de francs Cfa.