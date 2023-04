Viol sur mineurs : au Maroc, le verdict de trop ?

A près le jugement rendu par la justice marocaine, le 20 mars dernier, dans l’affaire des violeurs d’une fillette de 11 ans, plusieurs dizaines de manifestantes ont dénoncé mercredi 5 avril à Rabat un verdict laxiste à l’encontre des trois hommes qui ont écopé de peine allant jusqu’à deux ans de prison maximum.

Une affaire qui suscite émotion et colère au Maroc, alors que doit s’ouvrir ce jeudi le procès en appel de cette affaire qui soulève de nombreuses questions, bien que l’on annonce, déjà, un report à la demande de l’avocat de la partie civile.

L’affaire a profondément scandalisé l’opinion publique marocaine et une pétition condamnant la sentence avait recueilli mercredi plus de 31 000 signatures. « Ce verdict est incompréhensible, injuste et choquant. Nous sommes ici pour porter la voix de cette enfant. Il faut que ça cesse ! » a déclaré à l’Agence France-Presse Maria Tahir, venue protester à l’appel du « Rabii el Karama », soit la coalition « Printemps de la Dignité », un collectif d’associations féministes, devant un tribunal de Rabat.