Khossanto: Un éboulement sur un site d’orpaillage clandestin fait trois (3 ) morts

Un drame s’est produit dans la forêt de Khossanto, située dans l’arrondissement de Sabodola (Kédougou), où un éboulement mortel est survenu sur un site d’orpaillage clandestin abandonné depuis plus d’un an. Le bilan est lourd : trois personnes ont perdu la vie.

Selon les informations recueillies sur place, les victimes, identifiées comme Lassy Keïta (35 ans), Aliou Diallo (24 ans) et Falekè Diallo (27 ans), tous orpailleurs domiciliés à Khossanto, se seraient rendues sur le site aux environs de 4 heures du matin à la recherche de produits aurifères. Leur absence prolongée a rapidement suscité l’inquiétude de leurs compatriotes.

Ces derniers ont décidé d’aller sur les lieux afin de s’enquérir de leur situation. À leur arrivée, ils ont constaté la chute d’une grosse pierre ainsi que la présence d’un sac appartenant aux orpailleurs, laissé à proximité. Dans un élan de solidarité, ils ont entrepris de dégager les gravats. C’est ainsi qu’ils ont découvert, sous les décombres, les corps sans vie de leurs compatriotes.

Alertés, les éléments de la brigade territoriale de Khossanto se sont transportés sur les lieux pour procéder aux constats d’usage, accompagnés de l’infirmier chef de poste de Khossanto.

Sur instruction de Monsieur le Procureur de la République, les dépouilles ont été mises à la disposition de la communauté malienne établie à Khossanto.

Ce nouvel accident relance la question de la dangerosité de l’orpaillage clandestin, notamment sur des sites abandonnés, et appelle à une vigilance accrue des autorités et des communautés face aux risques encourus.