Dans le cadre de la lutte contre la délinquance, la Brigade Territoriale de Kolda (sud) a mené, le vendredi 13 février 2026, une opération ayant conduit au démantèlement d’un réseau de présumés faussaires et à l’interpellation de quatre (04) individus. Les mis en cause sont poursuivis pour «association de malfaiteurs ainsi que pour détention et mise en circulation de faux billets de banque ayant cours légal au Sénégal».

D’après un communiqué de la gendarmerie, après l’arrestation des deux premiers mis en cause, les gendarmes ont procédé, le 14 février 2026, à une perquisition chez eux. Cette intervention a permis la saisie d’une somme de 500 000 de FCFA en faux billets ainsi qu’à l’interpellation des deux autres prévenus. L’un d’eux faisait l’objet d’une recherche active pour diffusion de données à caractère personnel.

Par ailleurs, deux (02) magasins contenant plus de 10 tonnes de sacs d’arachides et 2,5 tonnes de sésame, acquis au moyen des billets contrefaits, ont été placés sous scellés sur instructions du Procureur de la République.