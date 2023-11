Recensement général de la population du Sénégal : Ces chiffres à retenir

Le rapport préliminaire du 5e recensement général de la population et de l’habitat a dévoilé les secrets de la démographie au Sénégal. Rendue publique, ce mardi 31 octobre 2023, l’étude réalisée par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) livre des données précises sur : l’évolution de la population résidente au Sénégal, la tendance démographique de 1976 à 2023, le taux de croissance, la répartition par âge et par sexe ainsi que la densité par région et par département.

18 032 473 habitants en 2023 contre 13 508 715 en 2013

Au terme du recensement réalisé dans la période du 15 mai au 24 juin 2023, le rapport indique que la population résidente au Sénégal, en 2023 est de 18 032 473 habitants. Elle s’établissait à 13 508 715 habitants en 2013, soit un taux d’accroissement moyen annuel intercensitaire de 2,9 %, souligne l’Ansd. Un taux qui est resté constant ces dix dernières années. Comparée aux autres années, la croissance est en hausse.

En effet, avec une population de 4 958 085 en 1976 et 6 881 919 en 1988, les taux d’accroissement étaient respectivement de 2,7 % et 2,5 % pour 1976-1988 et 1988-2002.

La moitié de la population est âgée de moins de 19 ans ; 3,8 % âgée de 65 ans et plus

Autre chiffre marquant dévoilé par le dernier recensement, c’est la jeunesse de la population sénégalaise. « La moitié de la population est âgée de moins de 19 ans (18 ans chez les hommes contre 20 ans chez les femmes) », renseigne le rapport. Mieux encore, les enfants âgés de moins de 15 ans constituent 39,2 % de la population globale. Dans cette catégorie, les garçons sont plus nombreux que les filles.

En effet, 40,6 % de garçons ont été recensés contre 37,6 % de filles dans la catégorie des moins de 15 ans.

Par contre, les personnes du troisième âge (65 ans et plus) représentent 3,8 % de la population globale.

Basculement du rapport de masculinité : 103 hommes pour 100 femmes

Le recensement a également révélé un léger basculement du rapport de masculinité en faveur des hommes. 9 131 858 hommes ont été recensés contre 8 900 614 femmes. Cet avantage numérique des hommes sur les femmes est aussi observé aux âges jeunes, moins de 15 ans avec un ratio de 110,8 garçons pour 100 filles.

Une tendance qui s’inverse, cependant, en faveur des femmes avec respectivement 98,1 et 93,5 hommes pour 100 femmes pour les tranches d’âges 15-34 ans et 60 ans ou plus, souligne le rapport.

Hyper concentration sur l’axe Dakar-Thiès-Diourbel

La répartition inégale de la population du Sénégal dans le territoire est un secret de polichinelle. Les plus fortes concentrations humaines sont observées à l’ouest du pays, au centre et au nord-ouest, comme l’indique le rapport, tandis que l’est et le nord-est demeurent faiblement peuplés. D’après le dernier recensement, la densité de la population initialement à 65 habitants au km² en 2013, est passée à 92 habitants au km² en 2023.

Ainsi, ajoute le rapport, « la région de Dakar se démarque des autres avec une densité de 7 277 habitants au km². Toutefois, les régions de Diourbel (428), Thiès (375) et Kaolack (252) aussi par des densités de peuplement au kilomètre carré assez élevées. La région de Kédougou est la moins peuplée avec une densité de 15 habitants au km² ».

Répartition par département : Mbacké caracole en tête, augmentation de 68 % à Rufisque

S’agissant de la répartition de la population par département, Mbacké caracole en tête suivi, naturellement, du département de Dakar avec respectivement 1 359 757 et 1 182 416 habitants. Mbour devient le troisième département le plus peuplé du Sénégal avec 937 189 habitants, suivi du département de Rufisque avec 822 105 habitants. La vieille ville (Rufisque), précise le rapport, a connu « une forte augmentation de sa population entre 2013 et 2023 (68 %) ».

À l’opposé, les départements les moins habités sont : Salémata 28 111 habitants ; Oussouye 52 883 habitants ; Saraya 92 912 habitants et Ranérou 103 283 habitants.

45 % des ménages du Sénégal ont une activité agricole

Le 5e recensement général s’est également intéressé aux ménages du Sénégal : 1 991 012 ménages ordinaires ont été dénombrés et 14 408 ménages collectifs. Parmi ces ménages, 908 628 ont une activité agricole, soit 45,6 % des ménages du Sénégal, renseigne le rapport. « La pratique d’une activité agricole est plus fréquente dans les régions de Thiès, Dakar, Louga et Saint-Louis, suivie de Diourbel et Kaolack dans une moindre mesure. L’activité agricole au sens large est moins pratiquée dans les régions de Kédougou, Sédhiou et Ziguinchor », ajoutent les statisticiens de l’Ansd.