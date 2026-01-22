KOLDA : Un accident au centre-ville fait deux morts

Un accident d’une rare violence s’est produit ce jeudi matin au centre-ville de Kolda. Un tracteur chargé de sable a percuté un motocycliste qui transportait deux garçons. Sous le choc, l’enfant âgé de 4 ans est mort sur le coup. Le second, âgé d’environ 6 ans, a rendu l’âme au cours de son évacuation vers l’hôpital régional de Kolda. Le conducteur de la moto, qui est le père du premier enfant décédé, n’a eu que des égratignures.

L’accident s’est produit au croisement Chérif Goudomp communément appelé “Garage mbam” situé non loin de la station d’essence. Un croisement à la circulation dense en plein centre-ville.

Le chauffeur du tracteur impliqué dans cet accident est entre les mains de la justice.