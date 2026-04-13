L’ascension de Mgr Joseph Badji á Kolda : Chronique d’un sacre sous le zénith du Fouladou

Ce samedi 11 avril 2026, le collège Saint-Benoît s’est transformé en cathédrale à ciel ouvert pour l’ordination épiscopale du nouvel évêque de Kolda. Entre ferveur mystique, protocole républicain et émotion populaire, la cité du Fouladou a vécu une journée de grâce.

À Kolda, la canicule sahélienne n’a pas entamé la détermination des fidèles. Dès l’aube, le collège Saint-Benoît est devenu l’épicentre d’une foi exultante. Sous des chapiteaux blancs saturés de chaleur, des milliers de cœurs battaient à l’unisson pour accueillir celui qui, désormais, portera la crosse de la communauté : Mgr Joseph Francis Janvier Badji.

Une procession aux allures de marche sacrée

Il est 10 heures lorsque la polyphonie de la coordination diocésaine s’élève, balayant le murmure de la foule. Scouts et Cœurs vaillants ouvrent la marche, suivis d’une impressionnante cohorte de prêtres et d’évêques. Au centre, l’élu avance d’un pas cadencé, vêtu de rose et de blanc, sous un dais d’honneur orné d’or.

Au premier rang, le protocole d’État témoigne de l’importance de l’événement : le ministre de l’Intérieur, Me Bamba Cissé, le maire Mame Boye Diao et le président du Conseil départemental Moussa Baldé observent, solennels, la liturgie s’installer.

Le « Oui » qui lie un homme à son peuple

Le moment de vérité survient à 11h30. Face à Mgr André Guèye, archevêque célébrant, Joseph Francis Janvier Badji se tient debout, tête baissée, écoutant la lecture du mandat apostolique. Puis, le silence de plomb est rompu par trois mots fermes : « Oui, je le veux ».

Dans l’assistance, l’émotion est à son comble. « C’est l’histoire qui s’écrit sous nos yeux », souffle Valérie Elene Mansaly Kathiy, les yeux embués de larmes.

Humilitas fiduciaque : Un programme de vie

Le rituel atteint son apogée lors de la consécration. À genoux, le nouvel évêque reçoit l’Évangile. Dans un changement symbolique de parure, il délaisse le rose pour le blanc et le vert, couleurs de la pureté et de l’espérance. L’anneau, la mitre et la crosse lui sont remis : Kolda a officiellement son berger.

À 11h55, le collège explose. Les tambours résonnent, les accolades se multiplient. Mgr Badji fend la foule pour sa première bénédiction, alors que sa devise s’affiche sur toutes les banderoles : « Humilitas fiduciaque » (Humilité et confiance).

Alors que le soleil de midi frappe le zénith, Kolda ne semble plus souffrir de la chaleur. Le diocèse repart le cœur léger, porté par la promesse d’une nouvelle ère pastorale sous le signe de l’humilité.