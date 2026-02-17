Le Ministère de l’Éducation nationale a informé l’opinion publique de faits d’une extrême gravité signalés dans l’Académie de Pikine-Guédiawaye. Dans un communiqué rendu public, le ministère évoque la présence d’un individu se présentant comme un prétendu milliardaire koweïtien, qui aurait entrepris de visiter plusieurs établissements scolaires, publics et privés, ainsi que des daara, pour y distribuer des billets de banque d’un montant de 5 000 FCFA à des élèves, sans aucune autorisation administrative ni encadrement institutionnel.

Face à cette situation préoccupante, le préfet de Guédiawaye, dûment informé, a immédiatement instruit la mise en place d’un dispositif de sécurité afin de localiser et d’interpeller l’individu concerné. Une enquête est en cours pour déterminer les motivations réelles de ces agissements.

Le ministère a également annoncé des mesures conservatoires immédiates. Tous les chefs d’établissements publics et privés, ainsi que les responsables de daara, ont été formellement instruits de ne plus accorder d’audience à cette personne ou à toute autre se livrant à des actions similaires sans autorisation officielle. Ils sont également appelés à signaler sans délai toute tentative de visite ou de distribution aux services de sécurité, aux autorités administratives compétentes et à la hiérarchie éducative.

Rappelant que toute intervention extérieure dans les écoles est strictement encadrée par la réglementation en vigueur, le ministère appelle à la vigilance et à la collaboration de l’ensemble de la communauté éducative afin de garantir la sécurité, la protection morale et physique des apprenants et la préservation de l’espace scolaire.