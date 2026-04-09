Tournée économique á Kolda : Le déplacement du président Diomaye Faye reporté

La tournée économique que devait effectuer le chef de l’État dans la région de Kolda du 12 au 14 avril 2026 est ajournée.

La présidence de la République explique ce report par des contraintes de calendrier de dernière minute et indique qu’elle communiquera prochainement la nouvelle programmation de cette visite.

Le président Diomaye Faye avait informé, mercredi, le Conseil des ministres de cette tournée économique qui s’inscrit dans la dynamique de suivi des projets de développement territorial et de renforcement des partenariats économiques.