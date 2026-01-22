Dans les eaux territoriales de Cacheu, au nord de la Guinée-Bissau, dix (10) pirogues sénégalaises originaires de la station balnéaire de Cap-Skirring ont été interceptées, mardi 20 janvier, par les garde-côtes.

Selon le quotidien L’Observateur, même si aucun pêcheur n’a été arrêté, les autorités maritimes de la Guinée-Bissau justifient «cette opération par des infractions présumées au règles de pêche, notamment l’absence de licence et l’utilisation de filets mono-filaments, en raison de leur impact destructeur sur la ressource halieutique».

Des représentants de pêcheurs sénégalais se sont rendus à Cacheu hier, mercredi, afin d’engager des négociations sur la résolution de l’incident, selon le quotidien, qui précise que les autorités bissau-guinéennes auraient exigé une amende de 400.000 FCFA par pirogue, soit une somme totale de quatre (04) millions FCFA.