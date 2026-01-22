Cheikh Omar Kassé (JPS Ziguinchor) : « C’est Pastef qui était au front depuis plus de dix ans et c’est Pastef qui doit gouverner »

La Jeunesse patriotique du Sénégal (JPS) de Ziguinchor est montée au créneau pour dénoncer avec vigueur les récentes nominations opérées par le directeur général de la SONAGED SA, Ababacar Sarr, notamment celles de certains délégués départementaux qu’elle considère comme d’anciens adversaires politiques du parti Pastef. Pour ces jeunes militants, engagés de longue date dans le combat politique aux côtés d’Ousmane Sonko, ces décisions constituent une profonde injustice et une négation des sacrifices consentis durant les années de lutte.

S’exprimant au nom de nombreux militants, Seydina Aboubacar Badji, membre de la JPS Ziguinchor, a rappelé le lourd tribut payé par la jeunesse locale dans le combat pour l’alternance politique. « Dans ce combat pour le changement à la tête du pays en 2024, nous avons perdu sept membres, sans oublier des blessés que nous ne pouvons même pas compter. Est-ce que nous méritons ce sort ? », s’est-il interrogé avec amertume.

Selon lui, les personnes aujourd’hui promues n’étaient nullement engagées dans la lutte. « On promeut des gens qui, si leurs plans n’avaient pas échoué, nous ne serions pas aujourd’hui devant les caméras. Le projet de Pastef nous a privés de nos études et de notre avenir depuis plus d’une décennie », a-t-il dénoncé., avant d’appeler explicitement le directeur général de la SONAGED à revoir sa copie : « Nous demandons au DG de la SONAGED, Ababacar Sarr, de revenir sur ses nominations. »

Dans cette contestation, les responsables de la JPS de Ziguinchor ont toutefois tenu à établir une distinction. Pour eux, tous les directeurs généraux nommés par le nouveau régime ne sont pas logés à la même enseigne. À ce titre, Dr Toussaint Manga est cité en exemple. « Parmi les DG nommés par le régime, c’est Dr Toussaint Manga qui a fait la différence. Lui, au moins, il sait sauvegarder la face et préserver l’image de Ziguinchor. Il est mieux que ceux qui ont recyclé des gens qui nous ont combattus sur tous les plans », a affirmé Seydina Aboubacar Badji.

De son côté, Cheikh Omar Kassé, également membre actif de la JPS, a insisté sur ce qu’il appelle la “logique Pastef” dans la gouvernance. « Ce que nous croyons, c’est l’administration Pastef. C’est Pastef qui était au front depuis plus de dix ans et c’est Pastef qui doit gouverner », a-t-il martelé. Il a particulièrement dénoncé la nomination de certains responsables qu’il estime incompatibles avec l’histoire militante de Ziguinchor : « On ne peut pas nommer M. Mbaye comme délégué départemental alors qu’hier il jubilait avec Macky Sall quand on tuait, maltraitait, persécutait et enfermait. Lui-même, Mactar Mbaye, l’éthique ne doit pas lui permettre d’accepter un poste à Ziguinchor, terre de la révolution. »

La charge la plus ferme est venue de Bassirou Coly, coordinateur de la JPS de Ziguinchor, qui a mis en avant le caractère symbolique et politique de la région. « Tout directeur général qui respecte Ousmane Sonko doit, avant de procéder à des nominations, surtout dans son fief naturel de Ziguinchor, l’en aviser et partager l’information avec lui afin d’avoir ses orientations », a-t-il soutenu.

Pour la JPS, il est hors de question d’accepter des responsables issus de l’ancien régime. « Tu ne peux pas nous imposer des gens qui viennent de Benno Bokk Yaakaar ou de l’APR. Nous ne l’accepterons pas », a-t-il averti, rappelant l’engagement des militants lors des moments les plus tendus : « Nous avons fait face pendant quinze jours en défendant la maison d’Ousmane Sonko. »

Évoquant des précédents où les autorités avaient reculé face à la contestation, Bassirou Coly a lancé un ultimatum au directeur général de la SONAGED : « On lui donne une semaine. S’il ne révoque pas les responsables de Benno nommés récemment, nous allons tenir des meetings avec les coordinateurs de la JPS jusqu’à satisfaction totale. »

Malgré la fermeté du ton, les responsables de la JPS se présentent comme des militants disciplinés, mais déterminés à aller jusqu’au bout. « Nous n’abandonnerons jamais une lutte non acquise. Nous avons lutté jusqu’à ce qu’Ousmane Sonko nous dise : ça suffit. Son cas ne nous impressionne pas. S’il a des ambitions politiques, qu’il les limite chez lui, mais pas à Ziguinchor », a dénoncé le coordinateur, réaffirmant la vigilance de la jeunesse patriotique de la capitale du Sud.