Immeuble effondré à Marseille : quatre victimes identifiées et deux personnes toujours recherchées

L’enquête est désormais ouverte pour «homicide involontaire», annonce la procureure de Marseille.

Trois jours après le dramatique effondrement d’un immeuble dans le quartier de la Plaine à Marseille, la procureure de Marseille Dominique Laurens a tenu une conférence de presse ce mardi matin afin de faire un point sur l’avancée des investigations.

Quatre victimes ont été identifiées par la cellule post-mortem: il s’agit d’un homme et de trois femmes, âgés entre 65 et 88 ans. Tous étaient des habitants de l’immeuble effondré. Leur identité a été déterminée notamment grâce aux analyses ADN, aux traces papillaires et à une expertise odontologique. «Les familles vont pouvoir récupérer leurs proches pour entamer le travail des obsèques et du deuil», précise Laurens Dominique.

Parmi les six personnes extraites des décombres depuis lundi, deux autres sont actuellement en train d’être identifiées. Enfin, deux autres personnes sont toujours activement recherchées.

L’hypothèse du gaz

L’enquête est désormais ouverte du chef «d’homicide involontaire». Les enquêteurs se penchent notamment sur l’hypothèse d’une explosion liée au gaz. Seuls le rez-de-chaussée et le premier étage y étaient encore raccordés. Le compteur du premier a été extrait des décombres, un compteur Gazpar, dont les données sont en cours d’exploitation, afin de vérifier si une «consommation anormale [aurait] précédé l’explosion.»

Enfin, la procureure indique que les recherches se poursuivent avec beaucoup de précaution: «les décombres continuent d’être fouillées à la main», expliquant qu’il existe «un danger important au niveau de la stabilité du numéro 19». «Nous ne voulons pas mettre en danger les marins-pompiers de Marseille», ajoute-t-elle.