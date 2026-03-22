la Malaisie déchire l’accord de Donald Trump, l’effet de levier commercial s’effondre

La Malaisie devient le premier pays à déclarer « nul et non avenu » son accord commercial récemment signé avec l’administration Trump suite à la décision de la Cour suprême Le Pétrodollar en Péril : Comment le Blocus du Détroit d’Ormuz Impose le Yuan comme Nouvelle Monnaie Mondiale

Le système financier international traverse une zone de turbulences sans précédent. Alors que le détroit d’Ormuz, véritable poumon du commerce énergétique mondial, est au cœur d’un bras de fer géopolitique, l’Iran semble avoir trouvé l’arme ultime pour fragiliser l’hégémonie américaine : exiger le règlement des cargaisons pétrolières en Yuan chinois. Ce basculement, d’une transition progressive vers une nécessité de survie pour de nombreuses nations, marque peut-être la fin de cinquante ans de domination absolue du dollar sur les marchés de l’énergie.

L’effondrement d’un pilier vieux de 50 ans

Depuis 1974, la puissance financière des États-Unis repose sur une architecture invisible mais colossale : le pétrodollar. Né d’un accord historique entre Washington et Riyad, ce système garantissait que le pétrole mondial soit vendu exclusivement en dollars, forçant ainsi chaque nation à détenir des réserves de billets verts. Cependant, les données récentes suggèrent que cet édifice est en train de se fissurer de manière irréparable.

Entre juin 2024 et début 2026, la part du dollar dans les règlements pétroliers mondiaux a reculé de trois à cinq points de pourcentage. Ce qui semblait être une tendance lente s’accélère brutalement sous l’effet des tensions militaires actuelles. L’infrastructure nécessaire à un commerce basé sur le Yuan existe déjà, portée par la Chine et ses partenaires, et elle n’attendait qu’un déclencheur pour devenir la norme.

Le détroit d’Ormuz:Le point de rupture

Le déclencheur est survenu le 28 février dernier, suite aux frappes américano-israéliennes contre l’Iran. En réponse, Téhéran a pris le contrôle effectif du détroit d’Ormuz, bloquant le passage aux navires liés à l’Occident. Selon l’Agence Internationale de l’Énergie (AIE), les flux à travers le détroit ont chuté de manière drastique, provoquant la plus grande perturbation de l’offre de l’histoire du marché pétrolier.

Mais le coup de génie — ou de force — de l’Iran ne réside pas seulement dans le blocage physique. Le 14 mars, des responsables iraniens ont confirmé une stratégie de “weaponisation” monétaire : le passage des tankers est autorisé, mais à une condition stricte : les cargaisons doivent être réglées en Yuan chinois. Cette annonce a immédiatement propulsé la monnaie chinoise à son niveau le plus fort depuis des mois, atteignant 6,84 pour un dollar.

Une arithmétique de survie pour l’Asie

Pour les économies asiatiques, la situation dépasse largement le cadre de la préférence idéologique. Environ 80 % des importations pétrolières de l’Asie transitent par ce détroit. Des pays comme le Vietnam, le Pakistan ou l’Indonésie disposent de réserves stratégiques ne dépassant pas 20 jours.

Face à une pénurie imminente qui pourrait paralyser leurs industries et leurs transports, ces nations se retrouvent devant un dilemme pragmatique. Accepter les conditions de Téhéran et utiliser la plateforme numérique chinoise mBridge pour payer en Yuan devient une question de survie économique. Dans ce contexte, la dédolarisation n’est plus un choix politique à long terme, mais une urgence de court terme.

L’infrastructure mBridge : Le cheval de Troie de Pékin

La Chine a préparé ce terrain depuis des années. La plateforme de paiement numérique mBridge, qui intègre désormais l’Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, a déjà traité plus de 55 milliards de dollars de transactions, dont 95 % en Yuan numérique. Cette infrastructure permet aux grands producteurs du Golfe de commercer avec l’Asie en dehors du système SWIFT et du contrôle américain.

L’Arabie Saoudite, bien que n’ayant pas officiellement abandonné le dollar, a discrètement mis en place tous les outils techniques pour le faire : accords de swap de devises avec Pékin, adhésion à mBridge et fin de son engagement exclusif à la tarification en dollar. Le monde attend désormais de voir quel pays “craquera” officiellement en premier, signalant l’effondrement définitif de l’architecture du pétrodollar.

Les signaux d’une mutation irréversible

Les analystes financiers surveillent trois indicateurs clés dans les semaines à venir :

La valeur du Yuan : Si la monnaie chinoise continue de s’apprécier face au dollar, cela confirmera un afflux massif de capitaux vers la nouvelle monnaie de règlement pétrolier.

Les volumes sur mBridge : Une accélération des transactions au premier trimestre 2026 prouverait que l’infrastructure absorbe les flux mondiaux en temps réel.

La position de Riyad : Un règlement, même partiel, en Yuan pour les livraisons vers la Chine serait le signal ultime du basculement du pouvoir financier mondial.

Conclusion : Un monde multipolaire en marche

Le pétrodollar ne disparaîtra peut-être pas du jour au lendemain, mais au détroit d’Ormuz, il est en train de perdre sa position de monnaie de réserve incontestée. La stratégie iranienne, appuyée par la puissance économique chinoise, force le monde à envisager une réalité multipolaire où le dollar américain n’est plus le seul maître du jeu.

Ce qui se joue actuellement n’est pas seulement une crise énergétique, mais une redéfinition totale de la puissance géopolitique par le biais de la monnaie. Pour les investisseurs comme pour les citoyens, comprendre ces mécanismes est désormais essentiel pour naviguer dans un avenir économique incertain.Le déclencheur est survenu le 28 février dernier, suite aux frappes américano-israéliennes contre l’Iran. En réponse, Téhéran a pris le contrôle effectif du détroit d’Ormuz, bloquant le passage aux navires liés à l’Occident. Selon l’Agence Internationale de l’Énergie (AIE), les flux à travers le détroit ont chuté de manière drastique, provoquant la plus grande perturbation de l’offre de l’histoire du marché pétrolier.

Mais le coup de génie — ou de force — de l’Iran ne réside pas seulement dans le blocage physique. Le 14 mars, des responsables iraniens ont confirmé une stratégie de “weaponisation” monétaire : le passage des tankers est autorisé, mais à une condition stricte : les cargaisons doivent être réglées en Yuan chinois. Cette annonce a immédiatement propulsé la monnaie chinoise à son niveau le plus fort depuis des mois, atteignant 6,84 pour un dollar.

Une arithmétique de survie pour l’Asie

Pour les économies asiatiques, la situation dépasse largement le cadre de la préférence idéologique. Environ 80 % des importations pétrolières de l’Asie transitent par ce détroit. Des pays comme le Vietnam, le Pakistan ou l’Indonésie disposent de réserves stratégiques ne dépassant pas 20 jours.

Face à une pénurie imminente qui pourrait paralyser leurs industries et leurs transports, ces nations se retrouvent devant un dilemme pragmatique. Accepter les conditions de Téhéran et utiliser la plateforme numérique chinoise mBridge pour payer en Yuan devient une question de survie économique. Dans ce contexte, la dédolarisation n’est plus un choix politique à long terme, mais une urgence de court terme.

L’infrastructure mBridge : Le cheval de Troie de Pékin

La Chine a préparé ce terrain depuis des années. La plateforme de paiement numérique mBridge, qui intègre désormais l’Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, a déjà traité plus de 55 milliards de dollars de transactions, dont 95 % en Yuan numérique. Cette infrastructure permet aux grands producteurs du Golfe de commercer avec l’Asie en dehors du système SWIFT et du contrôle américain.

L’Arabie Saoudite, bien que n’ayant pas officiellement abandonné le dollar, a discrètement mis en place tous les outils techniques pour le faire : accords de swap de devises avec Pékin, adhésion à mBridge et fin de son engagement exclusif à la tarification en dollar. Le monde attend désormais de voir quel pays “craquera” officiellement en premier, signalant l’effondrement définitif de l’architecture du pétrodollar.

Les signaux d’une mutation irréversible

Les analystes financiers surveillent trois indicateurs clés dans les semaines à venir :

La valeur du Yuan : Si la monnaie chinoise continue de s’apprécier face au dollar, cela confirmera un afflux massif de capitaux vers la nouvelle monnaie de règlement pétrolier.

Les volumes sur mBridge : Une accélération des transactions au premier trimestre 2026 prouverait que l’infrastructure absorbe les flux mondiaux en temps réel.

La position de Riyad : Un règlement, même partiel, en Yuan pour les livraisons vers la Chine serait le signal ultime du basculement du pouvoir financier mondial.

Conclusion : Un monde multipolaire en marche

Le pétrodollar ne disparaîtra peut-être pas du jour au lendemain, mais au détroit d’Ormuz, il est en train de perdre sa position de monnaie de réserve incontestée. La stratégie iranienne, appuyée par la puissance économique chinoise, force le monde à envisager une réalité multipolaire où le dollar américain n’est plus le seul maître du jeu.

Ce qui se joue actuellement n’est pas seulement une crise énergétique, mais une redéfinition totale de la puissance géopolitique par le biais de la monnaie. Pour les investisseurs comme pour les citoyens, comprendre ces mécanismes est désormais essentiel pour naviguer dans un avenir économique incertain.