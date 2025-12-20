Appui aux victimes des violences politiques : Maimouna Dièye brise enfin le silence «Il ne s’agit pas…»

Les fonds remis récemment aux victimes des violences de 2021-2024 et aux personnes injustement emprisonnées durant cette période, ne constituent pas une indemnisation. La ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités a tenu à faire la précision dans un entretien paru ce vendredi dans Le Soleil. «Il s’agit d’un dossier d’une extrême sensibilité, qui suscite naturellement beaucoup d’attentes», a-t-elle concédé.

Elle poursuit : «Il ne s’agit pas d’indemnisation au sens juridique du terme, comme certains ont pu l’interpréter, pour des raisons politiques, mais bien d’un appui social destiné à des Sénégalais ayant subi des préjudices graves : pertes humaines, handicaps, traumatismes physiques et psychologiques.»

Une enveloppe de 1,8 milliard de francs CFA a été consacrée à cette action. «Des appuis financiers de 500 000 francs CFA ont été accordés aux victimes blessées et aux ex détenus tandis que les familles des personnes décédées ont bénéficié d’un accompagnement de 10 millions de francs CFA chacune, révèle Maïmouna Dièye. À ce jour, 2089 ex détenus, sur 2190, ont été accompagnés ainsi que 34 familles de victimes.»

La ministre de la Famille informe que «ce travail se poursuit et se poursuivra, dans un esprit d’humanité et de solidarité».