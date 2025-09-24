Le Président de la République à la rencontre « En défense de la démocratie : combattre l’extrémisme »

Le Président de la République a pris part à une rencontre de haut niveau dans le cadre de l’initiative internationale « En défense de la démocratie : combattre l’extrémisme ». Cet événement, qui a réuni des dirigeants de plusieurs nations, s’est tenu en présence des Présidents du Chili, du Brésil, de l’Uruguay, de la Colombie, de l’Albanie, ainsi que du Chef du gouvernement espagnol. L’objectif de cette initiative était de promouvoir des stratégies concrètes pour renforcer les valeurs démocratiques face à la montée de l’extrémisme dans le monde.

Au cours de cette rencontre, le Président de la République a réaffirmé l’engagement de son pays à défendre les principes fondamentaux de la démocratie, tels que la liberté d’expression, l’État de droit et le respect des droits humains. Dans son allocution, il a souligné l’importance d’une coopération internationale pour contrer les discours extrémistes et les idéologies qui menacent la stabilité des institutions démocratiques.

« La démocratie est un bien précieux, mais fragile. Elle exige une vigilance constante et une action collective pour la protéger des forces qui cherchent à la diviser », a déclaré le Président, insistant sur la nécessité de promouvoir l’inclusion et le dialogue pour désamorcer les tensions.

L’initiative « En défense de la démocratie : combattre l’extrémisme » vise à fédérer les efforts des nations engagées dans la lutte contre les idéologies extrémistes, qu’elles soient politiques, religieuses ou sociales. Les discussions ont porté sur plusieurs axes stratégiques, notamment la prévention de la radicalisation, le renforcement de l’éducation civique et la promotion de politiques inclusives pour réduire les inégalités, souvent exploitées par les mouvements extrémistes.

Les dirigeants présents ont également partagé des expériences nationales, mettant en lumière les succès et les défis rencontrés dans leurs pays respectifs. Le Président du Chili a évoqué les initiatives locales pour renforcer la cohésion sociale, tandis que le Chef du gouvernement espagnol a mis en avant l’importance de la coopération régionale pour contrer les menaces extrémistes.

La rencontre a abouti à un appel à une collaboration accrue entre les nations participantes, avec la mise en place de mécanismes de partage d’informations et de bonnes pratiques. Un accent particulier a été mis sur l’utilisation des nouvelles technologies pour détecter et contrer les campagnes de désinformation, souvent utilisées pour propager des idées extrémistes.

Le Président de la République a proposé la création d’un groupe de travail international dédié à l’élaboration de programmes éducatifs visant à promouvoir les valeurs démocratiques auprès des jeunes générations. Cette proposition a été chaleureusement accueillie par les autres dirigeants, qui ont exprimé leur volonté de s’engager dans des projets communs.

En conclusion, cette rencontre a permis de réaffirmer l’importance de l’unité face aux défis posés par l’extrémisme. Le Président de la République a souligné que la défense de la démocratie ne peut se faire qu’à travers un effort collectif, impliquant non seulement les gouvernements, mais aussi la société civile, les médias et le secteur privé.

Cet événement marque une étape significative dans la mobilisation internationale contre l’extrémisme et pour la sauvegarde des valeurs démocratiques. Le leadership du Président de la République, aux côtés de ses homologues, témoigne de la détermination à bâtir un avenir où la démocratie prospère face aux défis du XXIe siècle.