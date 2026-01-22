Le maire de la ville de Thiès (70 km), Dr Babacar Diop, a exprimé ses inquiétudes quant à la possibilité que la gestion du nouveau marché aux poissons de Thiès soit confiée à la commune de Thiès-Nord, dirigée par Mamadou Diakhaté (Pastef, parti au pouvoir), au détriment de la mairie principale.

Le maire Babacar Diop a fait cette déclaration en marge de la rencontre du Comité Régional de Développement (CRD) qui s’est déroulée, mercredi 21 janvier, à la gouvernance. Le maire a estimé que la gestion de ce marché doit revenir à la mairie centrale étant donné que la ville de Thiès avait fourni le site et qu’elle avait également dirigé tout le processus préparatoire. Il a ajouté qu’il a procédé au lancement des travaux aux côtés de l’ancien ministre des Pêches, Alioune Ndoye.

Selon le journal Libération, le maire a également réfuté l’argument selon lequel le marché se situe sur le territoire communal de Thiès-Nord. D’après lui, c’est un « faux débat », rappelant que l’ensemble des communes constitue la ville de Thiès et que cet élément ne saurait justifier une exclusion de la mairie centrale.

Afin de défendre la position de la municipalité, Dr Babacar Diop a affirmé avoir contacté officiellement la ministre des Pêches et de l’Économie maritime, Dr Fatou Diouf, et qu’à ce jour, aucune réponse ne lui a été communiquée. Dr Babacar Diop a, par ailleurs, indiqué qu’il se mobilisera pour que la gestion du marché central aux poissons revienne à la ville de Thies.

D’un coût global de 2 223 798 481 Fcfa Ttc, financé sur fonds propres de l’Agence nationale des Affaires maritimes (Anam), le nouveau marché central aux poissons est implanté à Diassap, à la sortie de Thies sur la route de Tivaouane. Son ouverture officielle est prévue pour le samedi 24 janvier 2026.