Gestion des déchets : L’Etat met en place une nouvelle société

Ce jeudi 5 mai 2021, a été votée, à l’Assemblée nationale, en procédure d’urgence et sans débat, la loi n°06/2022 autorisant la création d’une société anonyme dénommée Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED). Ladite société viendra en appoint aux collectivités territoriales, entités chargées de la gestion des déchets, car étant une compétence transférée.

La gestion des déchets est un véritable casse-tête pour les autorités. Depuis la collecte jusqu’à la valorisation, le Sénégal peine à trouver sa voie, même si des efforts sont notés. En atteste la création, en 2011, de l’Unité de coordination de la gestion des déchets solides (UCG) et sa modification en 2020.

Toutefois, selon le ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Hygiène publique, Abdoulaye Seydou Sow, l’UCG est une structure provisoire avec un statut juridique précaire. C’est pourquoi il apparaît nécessaire “de poser un acte fort”, selon le ministre, allant dans le sens du renforcement du statut juridique de l’UCG.

La SONAGED SA va désormais couvrir l’UCG et l’ensemble des projets et programmes publics de gestion intégrée des déchets solides. Elle jouera le rôle de “régulateur et de superviseur pour l’ensemble des projets et programmes de l’État”, d’après les explications du ministre devant les parlementaires, tout en assurant un maillage au niveau national.

En effet, le ministre a informé que “la SONAGED permettra de mettre en œuvre la stratégie nationale de gestion des déchets”. Cette mise en œuvre va tourner autour de trois points : “La gestion de la collecte et du transport pour le compte des collectivités territoriales” ; “La gestion et l’exploitation des infrastructures au niveau décentralisé, à travers des sociétés d’exploitation en rapport avec les collectivités territoriales” et, enfin “La création de filières de valorisation industrielle des déchets”.

S’agissant de l’origine des ressources de la SONAGED, l’article 4 de la loi prévoit que la société bénéficiera de dotations du budgétaire de l’Etat du Sénégal de manière pérenne, en plus de sa capacité de générer d’importantes ressources, de chercher des partenaires et de conclure des contrats de partenariat public-privé.

Abdoulaye Seydou Sow a souligné le fait qu’avec cette nouvelle société, il s’agit de faire de la gestion des déchets une activité économique.