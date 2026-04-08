Société : Omar Fall arrêté pour vol a la mosquée d’Arafat

Le commissariat de Grand-Yoff a procédé à l’arrestation d’un individu impliqué dans un vol de numéraires commis au sein d’un lieu de culte. Le suspect, identifié comme Omar Fall, âgé de 25 ans et se présentant comme commerçant domicilié à Bène Tally, a été déféré hier devant le parquet.

Les faits remontent au premier jour du Ramadan, à la mosquée Arafat. C’est à l’heure de la prière matinale que les fidèles ont constaté une effraction : la porte donnant accès à l’espace réservé à l’imam avait été forcée. Plus grave encore, une caisse contenant les fonds collectés pour les travaux de la mosquée avait disparu.

Selon Libération, l’exploitation des images de vidéosurveillance s’est révélée déterminante dans l’enquête. Elle a permis d’identifier formellement le suspect, qui a finalement été interpellé après être revenu sur les lieux quelques jours plus tard. Selon ses déclarations, il s’y était rendu pour prier.

Malgré les preuves visuelles accablantes, Omar Fall a tenté de nier les faits lors de son audition, sans parvenir à convaincre les enquêteurs. L’affaire suit désormais son cours devant les autorités judiciaires.