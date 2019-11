Ousmane Sonko : "Cheikh Béthio et mon

Comme nous vous l’annoncions un peu plus tôt dans la journée, le leader de Pastef, Ousmane Sonko, a rencontré, dans la soirée de ce jeudi, Serigne Saliou Thioune, actuel guide des Thiantacounes.

Sur sa page Facebook, le député a révélé que son père et Cheikh Béthio Thioune furent radiés ensemble de la fonction publique.

« En plus d’être voisins, nous partageons l’amitié de nos regrettés parents », a écrit le député de l’opposition. Qui détaille: « Mon père, feu Mamadou, fut très ami avec le Cheikh Béthio Thioune avec lequel il a habité et servi dans les années 60 comme enseignants dans le village d’Agnak en Casamance. Ils y ont milité ensemble dans la clandestinité sous le PAI et furent radiés ensemble de la fonction publique ».

Revenant sur le contenu des échanges d’hier, Sonko raconte que « le clou de la rencontre a été quand mon hôte entra dans ses appartements pour revenir avec une photo en noir et blanc où les deux amis, dans la vingtaine, posaient fièrement ». Il a prié pour le repos de leurs défunts pères.