Recrutement, entrepreneuriat : Amadou Ba fait le bilan du programme Xeyu Ndaw Ni

C’était l’une des exigences du président de la République, elle est à présent matérialisée. Le 15 mars 2023, Macky réclamait à son premier ministre, Amadou Ba un bilan « exhaustif » du programme « Xeyu Ndaw Ni » mis en place en 2021. 2 mois après, le principal concerné a présenté une évaluation mi-parcours lors d’une journée d’échanges dédiée à ce projet ce dimanche 7 mai. D’un montant global de 450 milliards sur la période 2021-2023, ce programme s’organise autour de 5 piliers que sont : le recrutement spécial ; les projets publics d’intérêt communautaire ; les projets d’investissement public à haute intensité de main-d’œuvre ; les mesures de soutien à l’initiative privée ; et les réformes.



S’agissant de la composante « Projets publics d’intérêt communautaire », le PROMOVILLES et l’AGETIP avaient chacun un objectif de 2 000 jeunes à recruter. On note que 1 453 jeunes ont été recrutés par PROMOVILLES soit 73% et 2 374 jeunes pour l’AGETIP soit plus de 100%. Pour ce qui est de l’entretien courant des routes non classées, pour un objectif de 11 150 emplois visés, l’exécution du programme entre 2021 et 2022 a permis de générer plus de 25 000 emplois.