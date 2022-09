Birame Soulèye Diop, administrateur du parti Pastef, demande aux militants de se tenir prêts pour le grand combat. Les militants doivent être prêts à tout faire pour imposer la candidature de Ousmane Sonko à la Présidentielle de 2024. Il révèle que des initiatives sont actuellement déployées pour empêcher sa candidature.

Le président du groupe parlementaire de Yewwi Askan wi (Yaw) à l’Assemblée nationale, Birame Soulèye Diop a alerté ce week-end, sur une éventuelle tentative d’empêcher la candidature d’Ousmane Sonko à la Présidentielle de 2024. D’après “L’As”, il a fait cette déclaration lors de l’installation de la cellule du parti à Grand-Thiès, une zone qui a constitué pendant une quinzaine d’années, la chasse gardée de Rewmi et de son leader Idrissa Seck.

« Rien ne peut justifier une interdiction de sa candidature. Pour dérouler ses stratégies d’interdiction de cette candidature, que le pouvoir sache qu’il passera sur énormément de cadavres. Ils ont jusqu’ici tout fait pour lui barrer la route, mais en oubliant que c’est Dieu qui trace le destin de Ses créatures », a-t-il dit.

Ainsi, il estime que ce projet appartient à tout le monde et malgré les grands combats menés depuis 2014, les sacrifices ne sont pas pour autant terminés. D’autant plus que les plus grands combats seront menés dans les 16 mois à venir.