Enseignement supérieur: les étudiants orientés dans le privé de nouveaux renvoyés

Remous dans l’enseignement supérieur. Les étudiants orientés dans les établissements privés seront de nouveaux renvoyés à partir de demain, mardi 30 juillet. La décision a été prise par le Cadre unitaire des organisations des établissements privés d’enseignement supérieur du Sénégal (Cudopes), lors d’une Assemblée générale tenue la semaine passée.

Pour cause, informent ses membres, le non paiement de la dette de l’Etat vis-à-vis des écoles privées. En plus de les renvoyer, ils comptent procéder à la rétention de tous les documents administratifs, notamment les relevés de notes, certificats de scolarité, diplômes et attestations ect. Ils informent qu’ils n’envisagent pas d’accueillir les bacheliers de 2019.