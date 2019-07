Succession de Macky Sall : Jeune Afrique dévoile les 4 candidats

Le débat sur la succession de Macky Sall s’invite dans le numéro 3055, du dimanche 28 juillet au samedi 3 août 2019, de l’hebdomadaire Jeune Afrique. Selon le magazine panafricain dirigé par Béchir Ben Yahmed, quatre personnalités de premier plan du régime marron-beige, incarné depuis 2012 par Macky Sall, sont déjà dans les starting-blocks et rongent leurs freins.

Il s’agit de l’ex-chef du gouvernement et actuelle présidente du Conseil économique social et environnemental (Cese) Aminata Touré ; de l’ancien Premier ministre devenu ministre d’État Secrétaire général de la Présidence Mohammed Dionne ; du ministre des Affaires étrangères Amadou Bâ et de celui des Finances et du Budget Abdoulaye Daouda Diallo.

En attendant de tomber le masque dans ce qui sera, à la fois, une course d’obstacles et de fond, il sera question pour eux de prouver leur aptitude à perpétuer le Plan Sénégal Émergent (Pse) et surtout donner des gages de loyauté par rapport à Macky Sall. Un critère de choix qui fera, sans aucun doute, la différence dans l’impitoyable bataille qui se profile à l’horizon.