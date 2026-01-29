Face à l’absence de progrès dans l’apurement du passif social, le G7 dénonce l’inertie du gouvernement et annonce une série d’actions allant jusqu’à une grève totale. Dans un communiqué daté du 27 janvier 2026, le G7 a exprimé sa profonde déception à l’issue de la rencontre du Comité de suivi des accords.

En conséquence, le G7 décrète un troisième plan d’action, comprenant :

le boycott des évaluations à partir du 28 janvier,

un débrayage suivi d’assemblées générales le 29 janvier,

une grève totale le 30 janvier 2026.

L’objectif affiché reste l’apurement du passif social et l’ouverture de négociations sérieuses, insiste le communiqué du G7. Pour rappel, créée le 1ᵉʳ mai 2019, il regroupe le Saemss, le Cusems, le Sels, le Sels/A, l’Uden, le Snelas/Fc et le Siens.

La tension s’est nettement accentuée entre le regroupement des syndicats de l’éducation et le président du Haut conseil du dialogue social. Dans un communiqué publié à Dakar, le G7 accuse le responsable de l’institution de s’éloigner de sa mission de neutralité, lui reprochant des prises de position jugées partiales et contraires à l’esprit de médiation attendu. Des propos prêtés au président du HCDS sur l’illégalité présumée de certaines grèves ont particulièrement cristallisé la colère des syndicats, qui dénoncent une lecture infondée du droit et une tentative de fragiliser les mouvements sociaux en cours.

Estimant la relation de confiance rompue, le G7 annonce désormais mettre à l’écart le président du HCDS de ses échanges formels et l’accuse d’une gestion politisée du dialogue social. Les syndicats pointent un décalage entre ses déclarations et les réalités vécues par les travailleurs, tout en réaffirmant leur soutien aux enseignants mobilisés pour la régularisation de leurs revendications. Cette confrontation illustre une nouvelle fois les difficultés persistantes du dialogue social dans le secteur de l’éducation, marqué par une défiance croissante envers les mécanismes de médiation institutionnelle.