Au total, ce sont huit individus qui ont été interpellés pour diverses infractions au cours des opérations de sécurisations de grande envergure dans la commune de Diaobé – Kabendou, a appris le correspondant de Kewoulo, de sources sécuritaires.

«Suite à l’intensification des opérations de lutte contre la Covid-19 et au maintien d’une

posture robuste contre le banditisme transfrontalier, les éléments de la brigade de la

gendarmerie de Diaobé dans le département de Vélingara (sud) ont effectué des opérations de sécurisations au cours de la semaine », indique un communiqué transmis à Kewoulo.

A l’issue de ces opérations, précise la même source, huit individus ont été interpellés pour

divers délits. Parmi ces individus arrêtés, un homme et deux de ses acolytes ont été interpellés pour délit de détention et usage de chanvre indien.

Dans le cadre de ses mêmes opérations de sécurisation des populations, les pandores ont mis la main sur une personne pour vole de moto en période de couvre –feu. Deux autres ont été arrêtées par les limiers cette fois ci pour vole et complicité de vole de portable.

Le bilan à mis parcours de la semaine est loin d’être exhaustive car les hommes du

commandant Babacar Moussa Diallo ont écroué encore une fois de plus une personne pour

homicide involontaire sur accident corporel de la circulation et un autre pour diffusion

obscène à caractère personnel via l’Internet.

A ce jour, tous ces individus misent en cause pour diverses infractions ont été déférés au

parquet de Kolda. Il faut noter que la particularité du département de Vélingara, c’est sa position frontalière. Ouvert à trois pays (la république de Guinée, la Guinée Bissau et la Gambie) cette contrée au sud du pays garde ses frontières très poreuses. Ce qui n’est du tout facile pour les forces de défense et de sécurité en vue des opérations de sécurisations des populations. Toutefois, des patrouilles de cette nature, les populations veulent qu’elles soient pérennisées pour mettre tous ses délinquants hors état de nuire.